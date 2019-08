Sony vs Disney: i fan di Spider-Man vogliono boicottare PlayStation!

La vicenda legata alla possibile uscita di Spider-Man dal Marvel Cinematic Universe causa di tensioni economiche e creative tra Disney (proprietaria della Marvel) e Sony (detentrice dei diritti sui film dell'Uomo Ragno) è stato uno degli argomenti più caldi della settimana e sembra che la diatriba sia destinata a continuare a lungo.

La querelle ha coinvolto anche il mondo dei videogiochi, nelle scorse ore infatti su Twitter alcuni giocatori hanno lanciato una petizione per boicottare il brand PlayStation e in particolar modo il videogioco di Spider-Man, pubblicato da Sony Interactive Entertainment.

Su Twitter non manca chi lancia appelli del tipo "vendo PlayStation 4 o scambio con Xbox One", e c'è chi sembra deciso a portare avanti la propria crociata personale contro Sony e PlayStation fino a quando la situazione relativa ai diritti di Spider-Man nel MCU non verrà risolta.

Nota curiosa, i problemi tra Disney e Sony sono sorti in contemporanea con l'acquisizione da parte di quest'ultima di Insomniac Games, team autore dell'acclamato Marvel's Spider-Man, titolo capace di vendere oltre tredici milioni di copie. Solamente una coincidenza, ovviamente le due cose non sono assolutamente correlate tra loro, appare invece evidente la volontà della compagnia giapponese di preservare i diritti sui film dell'Uomo Ragno e trarre il massimo profitto (come logico per una multinazionale) dalle pellicole di Spider-Man.