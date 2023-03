Sony vs Microsoft e Activision, una battaglia di fuoco: come andrà a finire?

Sullo sfondo delle punzecchiature di Microsoft a Sony e degli importanti aggiornamenti dal CMA sui rischi che potrebbe correre Sony con il passaggio di Activision, Blizzard e King nella famiglia Xbox, la lotta a distanza tra il colosso tecnologico giapponese e la casa di Redmond si fa sempre più intensa.

L'esito delle indagini portate avanti dalle autorità antitrust internazionali per sciogliere tutti i nodi legati ai rischi di monopolio e danno alla concorrenza rappresentati dal matrimonio tra Microsoft e Activision, d'altronde, scriverà una delle pagine più importanti della storia dell'industria dell'intrattenimento digitale.

Le complesse strategie legali e gli equilibrismi comunicativi compiuti in questi mesi dai team PlayStation e Xbox per influenzare l'opinione pubblica e gli enti governativi testimoniano la straordinaria importanza di questo affare che promette, o minaccia (dipende dai punti di vista), di incidere profondamente negli attuali e futuri equilibri dell'industria videoludica.

Come finirà lo scontro a distanza tra Sony e Microsoft, quindi? Nonostante il CMA abbia spiegato di recente che Sony non corre alcun rischio dal matrimonio tra Activision e Microsoft, l'ente britannico deve ancora emettere il suo giudizio definitivo e lo stesso dicasi per l'antitrust statunitense ed europeo, di conseguenza nulla è ancora deciso e la situazione potrebbe cambiare da un giorno all'altro, soprattutto in funzione degli innumerevoli fattori esaminati dagli enti incaricati di avallare o bocciare questo affare da circa 70 miliardi di dollari.

Insieme ad Alessandro Bruni, Patrizio "l'uomo del popolo" e LaSignoraFletcher abbiamo quindi ripercorso le ultime tappe di questa 'telenovela videoludica' per fare il punto della situazione, ipotizzare gli esiti dell'acquisizione e, con essi, le possibili conseguenze.