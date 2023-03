Sony vs Microsoft, la partita continua: Jim Ryan in tendenza su Twitter

Dopo l'approvazione dell'acquisizione di Activision Blizzard in Giappone, cresce il numero di autorità antitrust che hanno deciso di dare il via libera all'operazione di espansione di Microsoft.

Dopo Arabia Saudita, Serbia, Brasile, Cile ed Emirati Arabi Uniti, si allunga dunque la lista degli Stati che hanno deciso di dare il proprio benestare all'ingresso di Activision Blizzard nel gruppo del colosso di Redmond. In attesa di scoprire il parere definitivo di Commissione Europea, Regno Unito, Stati Uniti e tanti altri, Microsoft mette in cassaforte una ulteriore vittoria.

L'annuncio della Fair Trade Commission giapponese giunge in una giornata già piuttosto complicata per il mondo Sony. Le rimostranze avanzate da alcuni senatori statunitensi hanno infatti portato al Congresso USA un dibattito legato alle pratiche di esclusività adottate da Sony in Giappone. Al momento, dalla dirigenza del colosso nipponico non sono giunti commenti o dichiarazioni ufficiali in merito, ma è chiaro che nella community videoludica il clima di tensione sia molto diffuso. Specchio ne è il social network videoludico per eccellenza: nel momento in cui scriviamo, Jim Ryan è in tendenza su Twitter, con appassionati da ogni angolo del globo pronti a commentare, criticare o lodare l'atteggiamento adottato dal dirigente Sony nel corso degli ultimi mesi.