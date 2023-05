Sony vuole almeno due grandi esclusive PS5 ogni anno: 60% giochi live, 40% single player

Sony sta lavorando per espandere il catalogo PlayStation con nuovi titoli e l'obiettivo della compagnia è quello di lanciare almeno due grandi esclusive PS5 ogni anno fiscale con l'obiettivo di coprire tutti i principali generi videoludici.

Hermen Hulst ha confermato durante una riunione con gli azionisti che durante l'anno fiscale 2025 il GaaS e giochi live rappresenteranno il 60% del modello di business PlayStation mentre il restante 40% verrà rappresentato dalle "tradizionali esperienze Sony single player."

Studi come Guerrilla Games, Haven Studio e Firewalk Studios stanno lavorando su una serie di giochi Live in uscita su PS5 (e presumibilmente PC), mentre per quanto riguarda i giochi tradizionali nel prossimo futuro è previsto il lancio di Marvel's Spider-Man 2, Marvel's Wolverine e Death Stranding 2.

Nel 2022, Sony ha pubblicato tra gli altri Horizon Forbidden West, The Last of Us Parte 1, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok mentre nel 2021 è stata la volta di Returnal e Ratchet & Clank Rift Apart, l'idea dunque è quella di lanciare almeno due grandi hit esclusive ogni anno, accompagnate da una selezione di titoli più piccoli ma capaci comunque di conquistare interessanti nicchie di mercato.

Il PlayStation Showcase del 24 maggio ci fornirà sicuramente un gustoso assaggio del futuro di PlayStation 5 con l'annuncio di nuovi giochi e nuovi dettagli su titoli già annunciati.