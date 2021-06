Sony vuole espandersi verso il mercato mobile: la conferma di Jim Ryan

Nel corso di un'intervista concessa ad Axios, il boss di SIE Jim Ryan ha parlato dei progetti futuri di Sony relativi al mercato del mobile gaming. Nelle intenzioni del colosso giapponese c'è tutta la volontà di espandersi sempre di più anche verso questo mercato in modo da trarne il massimo vantaggio.

Non si tratta di una novità per i fan di PlayStation: già negli scorsi mesi si erano diffusi indizi su Sony intenzionata a portare le sue IP più famose sui sistemi mobile. Alla domanda quindi se i PlayStation Studios possano realizzare giochi specifici per sistemi iOS e Android, oppure se Sony stia pianificando l'acquisizione di nuovi studi specializzati nello sviluppo di giochi mobile, Ryan è stato molto chiaro: "Stiamo lavorando su diversi modelli per espanderci verso il mobile. Vedrete i primi frutti di queste strategie molto prima di quanto possiate immaginare".

Una presenza maggiori di Sony e delle sue IP sui sistemi mobile sembra quindi sicura nel prossimo futuro e potrebbero arrivare importanti novità in tal senso già a breve. Ryan evidenzia quanto siano ormai divenute forti le proprietà intellettuali create dai PlayStation Studios: "Il pensiero qui è che il nostro portfolio di IP è in uno stato davvero forte in questo momento, al punto che sembra perverso limitare il godimento di tutto ciò alla nostra comunità PlayStation attualmente esistente", lasciando quindi intendere che con queste mosse Sony potrebbe avere la possibilità di espandere ancora di più la sua già storica ed enorme fanbase. Del resto recentemente Hermen Hulst ha parlato dei futuri giochi PlayStation in arrivo su PC, confermando che vedremo altre produzioni PS5 e PS4 compiere il salto in futuro dopo Horizon Zero Dawn e Days Gone.

Cosa ne pensate della strategia di Sony di volersi espandere verso nuovi territori?