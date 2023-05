Sony vuole crescere su PC, ecco quanto hanno venduto Marvel's Spider-Man e The Last of Us

Sony guarda con sempre maggior interesse al mercato dei giochi PC grazie anche al successo riscosso dai giochi PlayStation Studios pubblicati su questa piattaforma. E il futuro sembra piuttosto roseo, con Sony che spingerà ulteriormente per portare sempre più giochi PlayStation su Windows.

In particolare scopriamo inoltre le vendite di alcuni dei giochi PlayStation Studios lanciati su PC durante il precedente anno fiscale: Marvel's Spider-Man Remastered ha venduto 1.5 milioni di copie mentre The Last of Us Parte 1 si ferma a 368.000 copie, un numero in realtà non altissimo ma c'è da dire che il gioco è uscito praticamente alla fine dell'anno fiscale, a fine marzo.

Durante l'anno fiscale 2022, Sony è entrata nella Top 20 dei migliori publisher PC per vendite in dollari ed è chiaro quindi come si continui a guardare con interesse verso questo mercato. Nei mesi scorsi la compagnia ha lanciato anche Returnal e Marvel's Spider-Man Miles Morales, altri giochi targati PlayStation sono attesi nel prossimo futuro e chissà che novità in tal senso non possano arrivare dal PlayStation Showcase del 24 maggio.

Jim Ryan è comunque stato chiaro sul fatto che le esclusive PS5 continueranno a restare tali per molti mesi (anni, in alcuni casi) tuttavia potrebbero esserci alcune eccezioni come ad esempio i giochi GaaS di Sony in uscita su PC e PS5 in contemporanea.