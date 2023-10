Se Sony vuole crescere, servono multiplayer di successo: parola di Christopher Ding

In una serie di dichiarazioni sul proprio profilo Twitter/X, Christopher Ding - editor di GamesIndustry - analizza la situazione di crescita di Sony e riflette su quello che secondo lui occorre all'azienda di PlayStation per iniziare a crescere in maniera consistente.

Riprendendo un articolo di Eurogamer, che riporta le dichiarazioni di un insider secondo cui il live service di Sony potrebbe non ripagare come Jim Ryan un tempo sperava, Christoper Ding esprime il proprio pensiero:

"Sfortunatamente, a meno che Sony non crei alcuni giochi multiplayer e maggiori entrate dalla sua attività di software, farà fatica a crescere in modo significativo".

Nella discussione, che si affianca alle dichiarazioni di Schreier sui team interni di PlayStation in difficoltà per i giochi live, il giornalista precisa che questo non significa che i giochi single player non siano più profittevoli e, anzi, sottolinea che Sony ha già provato che sono un buon investimento. Ciò nonostante, il rischio che ne deriva e la crescita che sviluppano è graduale.

La sua riflessione continua sostenendo che attualmente i giocatori stanno gravitando verso il live service, che ha generato un elevato reddito e dunque la scelta più logica per la casa di Playstation 5 è seguire quella direzione, accostando ai propri giochi in single player anche dei validi multiplayer.

Questo perché, a detta di Christopher Ding, la base installata di PlayStation non è cresciuta molto in questi venti anni. Le sue entrate sono state generate dal network digitale, dagli abbonamenti et similia, ma stanno crescendo a ritmi troppo lenti e, ipotizzando che il digitale sia il futuro e che gli hardware andranno a scomparire, il giornalista incalza che l'area software deve essere decisamente rinsaldata. Per altri, come Jason Schreier, manca anche una visione coerente all'interno di Sony.