Sony vuole espandersi nei giochi live e lo farà grazie all'aiuto di Bungie

L'acquisizione di Bungie è particolarmente strategica per Sony dal momento che, secondo quanto condiviso dalla compagnia giapponese, Bungie aiuterà PlayStation a diventare un centro di eccellenza per quanto riguarda i giochi live.

Sony vuole pubblicare 12 giochi live entro il 2025 ma questo sarà possibile solo grazie all'esperienza di Bungie, lo studio autore di Destiny aiuterà PlayStation con l'infrastruttura, le community, i metodi di monetizzazione ei n generale con la gestione di tutti gli aspetti pratici, burocratici, tecnologici e commerciali di questo tipo di prodotto.

Sony Interactive Entertainment in cambio offrirà a Bungie supporto marketing, legale e finanziario, oltre che aiuti legati alle risorse umane e alla gestione aziendale. L'obiettivo è comunque quello di integrare l'esperienza di Bungie in tutte le operazioni e le attività di SIE. Idealmente Sony completerà l'acquisizione di Bungie entro il 2022, dal prossimo anni le due realtà inizieranno a collaborare con l'obiettivo di far crescere Sony nel business dei giochi live, un segmento a cui la compagnia giapponese guarda con sempre maggior interesse, i piani in questo senso sembrano essere molto ambiziosi e con un partner d'eccezione come Bungie, Sony ha tutte le carte in regola per ottenere profitti da questo mercato.

Sony guarda con interesse anche al mercato dei giochi mobile con una espansione prevista in questo settore così da abbracciare un nuovo tipo di pubblico.