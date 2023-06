Sony vuole usare l'IA Gran Turismo Sophy per potenziare il cloud di PlayStation

Abbiamo spesso sentito parlare del cloud come del futuro dei videogiochi, eppure dopo oltre una decade dalla sua implementazione non è riuscito ancora ad imporsi. La verità è che tale tecnologia è molto difficoltosa da gestire, specialmente in ambito gaming: il CEO di Sony lo sa bene, pertanto ha pensato ad un modo per risolvere queste difficoltà.

Nel corso di una recente intervista concessa al Financial Times, il CEO di Sony Group Corp. Kenichiro Yoshida ha lasciato intendere che l'intelligenza artificiale Gran Turismo Trophy potrebbe giocare un ruolo molto importante nella crescita del segmento cloud.

"Credo che il cloud sia un modello di business fantastico ma, quando si tratta di videogiochi, le difficoltà tecniche sono elevate. Ci saranno delle sfide per il cloud gaming, ma intendiamo affrontarle", ha spiegato il CEO. Per comprendere le difficoltà di cui parla Yoshida, bisogna conoscere alcuni concetti importanti. I server sono accesi in ogni momento della giornata, ma non sempre si trovano in piena attività. Nelle fasce orarie meno affollate, solitamente quelle diurne, si trovano in una fase detta "dark", o di quiete, durante la quale pur essendo accesi non trasmettono alcun gioco in streaming. Ciononostante, Sony e gli altri produttori devono comunque pagare per il loro funzionamento.

"I periodi dark nel cloud gaming hanno rappresentato un grosso problema tanto per Microsoft quanto per Google", ha spiegato il CEO. Tuttavia, Sony ha pensato di approfittare di quei periodi di quiete per attivare l'Intelligenza Artificiale Gran Turismo Sophy e lasciarla libera di collezionare informazioni sui comportamenti in-game dei giocatori, anche se non giocano online, in modo da migliorare le sue routine e diventare ancor più sfidante e realistica.

Si tratta, fondamentalmente, di un processo di IA Learning applicato al cloud gaming, che fa parte di un piano ancor più ampio di supporto a tale tecnologia da parte di Sony PlayStation. Nell'ambito di un recente meeting finanziario, il CEO di PlayStation Jim Ryan ha fatto sapere di avere in serbo "alcuni piani interessanti e piuttosto aggressivi per accelerare le iniziative nel cloud, che verranno annunciati nei prossimi mesi".

Nel frattempo, i giocatori PlayStation interessati a giocare via cloud devono sottoscrivere un abbonamento a PlayStation Plus Premium. Stadia, il servizio cloud di Google, è morto, mentre Microsoft si è vista negare dalla CMA (UK) l'approvazione per l'acquisto di Activision a causa del potenziale monopolio che potrebbe instaurare nel mercato cloud.