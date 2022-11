Sony vuole vendere 23 milioni di PS5 il prossimo anno: ci riuscirà con PS5 PRO e Slim?

Sony ha annunciato di voler distribuire 23 milioni di console PS5 durante l'anno fiscale 2023, ovvero nel periodo che va dal primo aprile 2023 al 31 marzo 2024, circa cinque milioni di unità in più rispetto alle previsioni di quest'anno.

In quest'anno fiscale (che terminerà il 31 marzo 2023), Sony vuole vendere 18 milioni di console PS5 e la compagnia fa sapere che la domanda è altissima, tanto che negli Stati Uniti a settembre uno stock di PlayStation 5 è stato polverizzato in 17.5 ore.

Se le previsioni per l'anno fiscale in corso sono interessanti, quelle per l'anno fiscale successivo lo sono ancora di più dal momento che Sony sembra voler aumentare la produzione di circa cinque milioni di unità. A questo punto lanciamo una ipotesi: l'obiettivo di vendita in questione potrebbe essere raggiunto con il lancio di PS5 PRO e PS5 Slim?

Nei mesi scorsi, Tom Henderson ha parlato di un nuovo modello di PS5 in arrivo con lettore ottico estraibile, da tempo si parla anche dell'arrivo di PS5 Slim e PS5 PRO, PlayStation 5 PRO potrebbe uscire entro 30 mesi secondo insider e analisti.

Sony dal canto suo non ha assolutamente confermato l'esistenza di nuovi modelli di PlayStation 5 e come detto le vendite del modello attuale si mantengono piuttosto elevate, nonostante la scarsità di scorte e la produzione ridotta. E voi cosa ne pensate? PS5 PRO e PS5 Slim potrebbero davvero uscire nel prossimo anno fiscale, così da garantire un ulteriore boost alle vendite della console, oppure no? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.