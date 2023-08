Sony vuole vendere 25 milioni di PS5 entro marzo 2024: obiettivo realistico?

Sony ha confermato l'obiettivo di vendita di PS5 per l'anno fiscale in corso: la compagnia ha in programma di vendere 25 milioni di console entro la fine dell'anno fiscale in corso, ovvero entro il 31 marzo 2024.

Nel primo trimestre dell'anno fiscale (dal primo aprile al 30 giugno 2023) Sony ha venduto 3.3 milioni di console PS5, in aumento di 900.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2022, tuttavia questi volumi di vendita non bastano per poter raggiungere l'obiettivo fissato dall'azienda.

La compagnia giapponese, però, è assolutamente convinta del fatto che le vendite cresceranno nei prossimi trimestri, grazie ad una serie di manovre messe in atto. Ad esempio a luglio abbiamo assistito a forti sconti su PlayStation 5 (fino a 100 euro in meno, in alcuni paesi) mentre in autunno usciranno giochi molto attesi come Marvel's Spider-Man 2, Call of Duty Modern Warfare III e EA Sports FC 24.

Il CFO di Sony afferma che ci sono "grandi possibilità di raggiungere l'obiettivo prefissato entro la fine dell'anno fiscale", dunque non ci resta che attendere per capire l'andamento delle vendite di PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition nei prossimi mesi. A settembre inoltre, dovrebbe fare il suo debutto PS5 Slim, stando a rumor e report emersi in rete.