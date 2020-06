I Sony Worldwide Studios danno il benvenuto a The Last of Us Part 2!

L'arrivo sul mercato di un gioco tanto atteso come The Last of Us Part 2 è un evento che va festeggiato a dovere. Lo sanno bene gli studi della famiglia PlayStation, che si sono subito attrezzati per accogliere il nuovo arrivato nel migliore dei modi possibili.

Cory Barlog di Santa Monica Studio, director di God of War ha celebrato l'amicizia con un artwork realizzato da Luke Berliner che ritrae i protagonisti principali dei due giochi uno accanto all'altro: da sinistra verso destra, abbiamo Ellie, Kratos, Joel, Atreus e Dina. Ad accompagnare l'immagine c'è il seguente messaggio: "Urrà Naughty Dog! Quello che avete fatto è a dir poco incredibile. Mi ha reso teso, ansioso, emozionato, triste e geloso, non ce la faccio. Orgoglioso di voi".

Sucker Punch ha invece omaggiato The Last of Us Part 2 con un colorato e rilassante artwork ad opera dell'artista della casa Edward Pun, che ha ritratto Ellie e Jin Sakai di Ghost of Tsushima su un prato mentre suonano, rispettivamente, la chitarra e il flauto. Nell'illustrazione di Sony Bend, invece, Deacon St. John di Days Gone, mentre si riposa accanto alla sua fidata moto sul ciglio della strada, incontra Ellie a cavallo. I ragazzi di Media Molecule hanno invece realizzato un bellissima clip animata che mostra la protagonista strimpellare alla chitarra.

Trovate tutti gli omaggi in calce a questa notizia. Qual è il vostro preferito?