Sony x Crunchyroll: l'acquisizione è ora ufficiale

È ormai da mesi che si parla della possibile acquisizione di Crunchyroll da parte di Sony, la quale però ha incontrato diversi ostacoli prima di annunciare ufficialmente la conclusione dell'accordo nel corso della serata.

Con un lungo comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale, Sony ha ufficializzato la fusione tra il suo Funimation Global Group e la piattaforma streaming di anime che in passato è stata una sua rivale. La transazione è stata di ben 1,175 miliardi di dollari e permette al colosso nipponico di raggiungere un pubblico molto più ampio grazie ai 120 milioni di utenti che hanno registrato un profilo sulla piattaforma streaming di Crunchyroll. Stando alle parole di Tony Vinciquerra, Chairman e CEO di Sony Pictures Entertainment, l'obiettivo dell'azienda è quello di creare la piattaforma streaming di anime definitiva ed è probabile che i cataloghi di Crunchyroll e Funimation stiano per fondersi in un'unica grande libreria.

