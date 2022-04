Sony x Epic Games: arriva un altro grosso investimento, c'è di mezzo il Metaverso

Quella di oggi è stata una giornata particolarmente interessante per Epic Games, l'azienda che ha dato i natali a Fortnite e che ha appena ricevuto ben due miliardi di finanziamenti da parte di due compagnie molto importanti.

Il primo miliardo è arrivato da Sony, che ha deciso di investire ulteriormente nell'azienda con l'obiettivo sia di finanziare la creazione di un Metaverso che di contribuire alla crescita e al miglioramento dell'Unreal Engine 5, motore che ha stupido il mondo intero nell'evento della scorsa settimana.

Ecco di seguito le parole de Chairman, Presidente e CEO di Sony Group Corporation, ovvero Kenichiro Yoshida:

"In qualità di azienda legata all'intrattenimento e alla creatività, siamo felici di investire in Epic Games per intensificare la nostra relazione nel campo dei Metaversi, luoghi in cui i creatori e gli utenti possono condividere il loro tempo."

"Siamo inoltre sicuri che l'esperienza di Epic Games, incluso il loro potente motore grafico, combinata con le tecnologie di Sony, velocizzerà gli sforzi nello sviluppo dinuove esperienze digitali legate allo sport e a iniziative virtuali."

L'altra metà dei fondi proviene invece da KIRKBI, altra azienda di rilievo e legata strettamente al marchio LEGO. A tal proposito, vi ricordiamo che LEGO ed Epic Games stanno creando un nuovo Metaverso ed è molto probabile che i finanziamenti abbiano a che fare con l'annuncio di qualche giorno fa.

Vi ricordiamo inoltre che Unreal Engine 5 è ufficialmente disponibile.