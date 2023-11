Sony x NCSOFT: al via la partnership globale per 'espandere PlayStation oltre le console'

Dopo aver accolto tra le fila di SIE gli gli sviluppatori di Stellar Blade come team second party di PlayStation, la divisione Interactive Entertainment di Sony conferma di aver stretto un'importante partnership globale con il colosso del publishing sudcoreano NCSOFT.

Nel messaggio condiviso da Sony sulle pagine 'istituzionali' del proprio sito ufficiale, la divisione gaming dell'azienda tecnologica giapponese riferisce infatti di aver avviato una partnership strategica con NCSOFT dopo gli incontri che hanno avuto luogo nei mesi scorsi da Taekjin Kim, fondatore dell'editore sudcoreano, e l'ormai ex CEO e presidente di SIE Jim Ryan.

La sinergia tra le due realtà videoludiche asiatiche viene celebrata da Sony Interactive Entertaimnent come "l'inizio dei nostri sforzi congiunti per costruire insieme varie sinergie utilizzando le competenze chiave, le capacità tecnologiche e l'esperienza di entrambe le società. SIE e NCSOFT stanno valutando una serie di potenziali opportunità con l'obiettivo di favorire una sinergia strategica".

Lo stesso Jim Ryan, nel commentare questo sodalizio, spiega che "la collaborazione con NCSOFT ci consente di far avanzare la nostra strategia per espanderci oltre le console e ampliare la portata di PlayStation per proporla a un pubblico più vasto. La visione comune tra SIE e NCSOFT ci permetterà di creare esperienze di intrattenimento di alta qualità e di grande impatto per i giocatori di tutto il mondo, siamo perciò molto entusiasti di avviare questa proficua collaborazione per espandere ulteriormente i confini del gaming".

Tra i tanti videogiochi in sviluppo presso NCSOFT troviamo Project M, l'enigmatica avventura sci-fi su Unreal Engine 5.