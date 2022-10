Sopravvivi una notte in Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Doktor's Curse

Mentre continua l’attesa per il major Six Major a Jönköping del 21-27 novembre 2022, i giocatori di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege possono gioire per il ritorno della modalità Doktor’s Curse dal 13 ottobre al 2 novembre, per un po’ di sano terrore e divertimento nel mese più spaventoso dell’anno.

Ubisoft presenta il ritorno del più pauroso evento di Rainbow Six Siege. Doktor’s Curse: The Returned riporta l’amatissima modalità nascondino nella spaventosa mappa Doktor’s Castle, zeppa degli orrori del Dottore. In questa versione, la modalità nascondino 5v5 mostra nuovi mostruosi personaggi, compreso Oryx tra i Cacciatori (Attaccanti) e Azami, Nomad, Thorn e Gridlock tra i Mostri (Difensori).

I Mostri devono nascondersi per sopravvivere. I Cacciatori come arma hanno solo il Martello Tattico da Sfondamento e un gadget di tracciamento, ognuno legato a un’unica skin operatore. Il loro scopo è trovare i Mostri e portarli fuori dal Castello. I Mostri Difensori non hanno armi, ma possono usare trappole e un’abilità unica creata per questa modalità: Nightstride, che li fa diventare momentaneamente invisibili e muovere più velocemente per fuggire o nascondersi.

Ovviamente torna anche la Collezione Doktor’s Curse con bundle di skin per Smoke, Kapkan, Frost, Lesion, Doc, Bandit, Sledge, Lion, Jackal, Aruni ed Ela. Ci saranno nuovi pacchetti anche per Oryx, Azami, Nomad, Thorn e Gridlock, oltre a bundle aggiuntivi per Pulse (Chiroptera Bundle), Kaid (Bloodthirst Bundle) e Melusi (Haunting Bundle) e tre novità a tema: Wicked Surgery Bundle, Incorporeal Bundle e il Flayed Pain Bundle.

I Bundle saranno disponibili a 300 Crediti R6 l’uno o per 12500 Renown. Ogni giocatore che si registra da domani sino al 2 novembre avrà un pack Doktor’s Curse gratuito e altri tre pack completando le sfide Ubisoft Connect settimanali. Se un giocatore ha già acquistato e completato un bundle da un episodio precedente di Doktor’s Curse, la card Operatore corrispondente è gratuita.

