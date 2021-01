Sora di Kingdom Hearts invade Super Smash Bros. Ultimate grazie ad una mod

Da tempo i fan di Super Smash Bros. Ultimate chiedono che Sora, amato protagonista della serie di Kingdom Hearts, entri finalmente a far parte del roster dei lottatori presenti all'interno del brawler game.

Sfortunatamente, la casa di Kyoto non ha mai avuto modo di accontentare le richieste, e l'arrivo di un nuovo personaggio targato Square-Enix sembra abbastanza improbabile al momento, dato il recente arrivo di Spehiroth di Final Fantasy VII. Secondo alcuni rumor diffusi durante lo scorso hanno, le due compagnie sono entrate in conttato per portare avanti l'operazione, ma un accordo ufficiale non è mai stato raggiunto. Ci ha pensato tuttavia il modder Mastaklo a permettere a Sora di fare la consocenza dei numerosissimi personaggi del picchiaduro diretto da Masahiro Sakurai.

Inserito all'interno del roster in qualità di Echo Fighter, Sora viene introdotto con tanto di icona personalizzata, voce doppiata ed effetti sonori, mentre il suo move set è identico a quello di Shulk. Non sarà un lavoro realizzato ad hoc da Nintendo, ma si tratta di un'iniziativa sorprendente come potete notare tramite il video che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. La mod è attualmente disponibile solo per gli abbonati al Patreon di Mastaklo, ma sarà resa pubblica durante il prossimo mese, più precisamente il 19 febbraio.