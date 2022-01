Sorare: come comprare, vendere e scambiare giocatori

Sorare è il fantacalcio online che sfrutta blockchain e NFT per l'acquisto, lo scambio e la vendita delle carte assegnate a ciascun giocatore. Nel nostro approfondimento sul funzionamento di Sorare discutevamo proprio dell'economia di gioco e di come questa si interfacciasse con le criptovalute: ma come si comprano o ottengono nuovi calciatori?

Esistono due modi per ottenere carte su Sorare, tramite i "nuovi acquisti" e attraverso il mercato secondario. Ognuno di questi percorsi ha metodi ed effetti diversi, pertanto bisogna valutare attentamente quando usufruire dell'uno o dell'altro approccio. Nei "nuovi acquisti" le carte vengono messe in vendita da Sorare tramite aste che partono da 0,01 ETH per le carte rare, 0,1 ETH per super rare e 1 ETH per quelle uniche (a tal riguardo, ecco cosa dicono gli analisti su NFT e criptovalute nel 2022). Una volta al giorno, inoltre, ci sarà una "power hour" in cui 60 aste verranno messe online nel giro di 60 minuti. A seconda del giorno, gli orari sono:

lunedì: 22.00 - 23.00

martedì: 16.00 - 17.00

mercoledì: 8.00 - 9.00

giovedì: 22.00 - 23.00

venerdì: 16.00 - 17.00

sabato: 8.00 - 9.00

domenica: 22.00 -23.00

Nel mercato secondario, invece, potete comprare delle carte direttamente dai venditori. In questo modo potete cercare esattamente l'oggetto utile alla vostra squadra e fare un'offerta all'utente che lo sta vendendo. Allo stesso modo, per vendere un giocatore basta cliccare sulla carta nella vostra galleria e generare la messa in vendita. Il prezzo che inserirete non sarà quello di partenza per un'asta, ma direttamente quello finale che l'acquirente dovrà trasferire a voi per assicurarsi il giocatore. Infine, se cercate qualcosa che non è in vendita, potete sempre fare un'offerta (di scambio o di acquisto) tramite le offerte dirette all'utente, che valuterà così il vostro intento.



