Sorare: come funziona il gioco che unisce Fantacalcio, NFT e mondo Crypto?

Sorare è un gioco di calcio online che si pone come obiettivo quello di rielaborare le regole e gli aspetti manageriali del Fantacalcio, beneficiando anche della tecnologia blockchain, apparentemente destinata ad addentrarsi sempre più tra i paradigmi dell'industria videoludica.

Nata nel 2018, la startup di Sorare ha creato un gioco di calcio manageriale in cui più di 600.000 utenti possono collezionare le carte dei loro calciatori preferiti e schierare la propria formazione con cui competere in diversi tornei online. Ogni squadra manda in campo un totale di cinque giocatori (un portiere, un difensore, un centrocampista, un attaccante, e un ultimo calciatore di movimento a propria scelta) e i risultati vengono decretati a seconda delle prestazioni reali degli atleti.

Il metodo con cui le carte dei giocatori vengono smistate nelle rose ricorda vagamente il sistema adottato da EA con FIFA Ultimate Team. All'inizio di ogni stagione online, vengono create diverse tipologie di "figurine": 1000 carte Limited, 100 carte Rare, 10 carte Super Rare e una singola carta Unica. Queste circolano all'interno del marketplace in cui i partecipanti possono procedere allo scambio e alla compravendita dei giocatori. Gli acquisti vengono effettuati tramite ETH, la seconda moneta virtuale per Market Cap dopo BTC, mentre le carte vengono erogate sotto forma di NFT (Non-Fungible-Token) e per questo motivo possono essere anche rivendute. Il valore dei calciatori viene decretato dagli utenti e per mettere a segno dei veri affari è bene tenere d'occhio anche eventuali oscillazioni di mercato di ETH. Oltre che vendendo i propri calciatori, gli utenti possono guadagnare Ether anche vincendo le competizioni a cui partecipano. Per ulteriori informazioni e per iniziare a giocare vi rimandiamo al sito ufficiale di Sorare.



Di recente, sempre più aziende si stanno avvicinando alla prospettiva di implementare le tecnologie blockchain per arricchire le esperienze di gioco. Negli ultimi giorni persino il presidente di Square-Enix si è detto molto interessato agli NFT e al loro possibile impiego nei prossimi titoli della compagnia nipponica.