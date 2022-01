Sorare è il Fantacalcio del futuro? Alla scoperta del manageriale con gli NFT

Partiamo alla scoperta del progetto Sorare, una piattaforma manageriale che si basa sugli NFT e sulle blockchain per offrire un'esperienza di gioco che attinge a piene mani dal Fantacalcio per riproporne il linguaggio ludico in un contesto più affine a quello di FIFA FUT.

L'esplosione del fenomeno dei videogiochi con NFT e blockchain, d'altronde, non poteva che investire anche lo sport più amato e seguito del pianeta con progetti che, proprio come Sorare, promettono di replicare in un chiave "decentralizzata" quanto proposto in questi anni da EA con la piattaforma digitale di FIFA Ultimate Team.

Il nuovo ibrido blockchain tra il Fantacalcio e FUT di Sorare assume quindi i contorni di un vero e proprio Metaverso dove poter collezionare figurine dei propri idoli e rivenderle liberamente sulle piattaforme di scambio NFT basate su ETH. Dall'apertura nel 2018 ad oggi, la piattaforma Sorare ha accolto più di 600.000 utenti che, con le loro attività di compravendita di carte virtuali di atleti celebri che crescono su base giornaliera, stanno dando vita a tornei online che animano una scena competitiva davvero promettente.

Se siete incuriositi da questa nuova forma d'intrattenimento "fantacalcistico" basato sulle criptovalute, vi invitiamo ad ammirare il video che campeggia a inizio articolo e a rimanere su queste pagine per scoprire cos'è Sorare e come funziona.