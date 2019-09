Il sorprendente Remnant From The Ashes riceverà presto due importanti update

Senza adagiarsi sugli allori degli ottimi risultati raggiunti con il lancio di Remnant From the Ashes, gli sviluppatori texani di Gunfire Games promettono di migliorare ulteriormente l'offerta ludica del loro sparatutto post-apocalittico venato di elemento soulslike con due ambiziosi update.

Il primo aggiornamento che interesserà tutti gli appassionati del titolo a partire da giovedì 12 settembre introdurrà l'Adventure Mode, una funzionalità che permetterà agli indagatori dell'incubo di Remnant From the Ashes di affrontare nuove sfide all'interno della campagna principale. Attraverso la Adventure Mode sarà infatti possibile mettersi alla prova con nemici inediti e i boss più arcigni dei livelli esplorati fino a quel momento, il tutto con lo scopo di evolvere il proprio equipaggiamento e acquisire l'esperienza necessaria a proseguire nella trama.

Il secondo update è invece previsto al lancio per giovedì 19 settembre: una volta scaricato, ci consentirà di immergerci nelle cupe atmosfere del Laboratorio di Leto, l'installazione di ricerca diretta da Leto Apostolakis per studiare le proprietà dei misteriosi cristalli rossi. Sia il primo che il secondo aggiornamento saranno completamente gratuiti, proprio come tutti i prossimi update promessici da Gunfire Games con l'ampio supporto post-lancio di Remnant.

Restiamo perciò in attesa di ammirare delle scene di gioco esplicative dei nuovi aggiornamenti e, nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Remnant From the Ashes curata da Carmine Capobianco.