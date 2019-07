Sorprendono le ottime vendite di Marvel Ultimate Alliance 3 su Nintendo Switch

Giunto sul mercato da pochi giorni, sembra che Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order si stia già rivelando un grande successo per Nintendo Switch.

Un tweet del noto analista e insider Benji-Sales ha svelato che in sole 48 ore l'hack and slash supereroistico è riuscito a spazzare via i dubbi degli analisti andando a registrare un debutto - quantomeno sul mercato statunitense - estremamente promettente. Se il gioco dovesse continuare a vendere in queste proporzioni, diverrebbe il terzo lancio di maggior successo su Switch nel 2019, preceduto soltanto da New Super Mario Bros. U Deluxe e Super Mario Maker 2, senza contare che andrebbe a superare i numeri registrati da altri third-party come Mortal Kombat 11 e Crash Team Racing Nitro Fueled.

Prima che venisse lanciato non sembrava aleggiare troppa positività attorno al titolo sviluppato in collaborazione con Koei-Tecmo e Team Ninja, ed è proprio per questo motivo che Benji si dice estremamente sorpreso da questa partenza col botto.

Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Sulle nostre pagine trovate una Guida che vi aiuterà a sbloccare tutti i personaggi Marvel inclusi nel roster. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla Recensione di Marvel Ultimate Alliance 3.