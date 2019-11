Sorpresa: l'action hard boiled Stranglehold di John Woo torna su PC e sbarca su GOG!

I vertici di Warner Bros. Interactive Entertainment fanno riemergere dalla nebbia dei vaporware il progetto di Stranglehold: lo storico action hard boiled di John Woo con protagonista Chow Yun-fat ritorna su PC e sbarca su GOG.

La riproposizione dell'esperienza sparatutto di Stranglehold in ambiente PC da parte di WBIE, dopo la chiusura di Midway Games nel 2009 e l'abbandono della relativa proprietà intellettuale, permette agli appassionati del genere di rivivere una delle esperienze action più importanti degli anni 2000.

La "nuova" versione digitale di Stranglehold, attualmente disponibile sulle pagine dello store di GOG.com al prezzo di 9,49 euro, comprende tutti i contenuti dell'edizione originaria lanciata nel settembre del 2007 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360, senza cioè presentare ulteriori aggiunte grafiche o ludiche.

L'arrivo su GOG di Stranglehold è accompagnato da un articolo di approfondimento con cui i curatori dello store digitale di CD Projekt ripercorrono le tappe fondamentali dello sviluppo del titolo, dall'impegno in prima persona dello stesso John Woo per realizzare un "sequel interattivo" al suo film culto Hard Boiled del 1992 alle difficoltà incontrate da Midway nel dare forma alla sua visione, portando gli autori del progetto a spendere qualcosa come 30 milioni di dollari. Se siete incuriositi dal ritorno di questa iconica IP, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Stranglehold curata da Francesco Fossetti per celebrarne l'uscita su PC, PS3 e X360 nell'ormai lontano 2007.