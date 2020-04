A sorpresa, Alien Isolation arriva su Xbox Game Pass per PC

Come scoperto da alcuni utenti di ResetERA, Alien Isolation è stato aggiunto al catalogo Xbox Game Pass per PC, senza essere stato annunciato come parte della lineup Game Pass di aprile, svelata durante lo show Inside Xbox di inizio settimana.

Questo mese gli abbonati al servizio potranno scaricare gratis giochi come Football Manager 2020, Alvastia Chronicles, Journey to the Savage Planet, Overcooked! 2, Mistover, Stranger Things 3 The Game, Totally Reliable Delivery Service e NieR Automata Become ad Gods Edition, oltre appunto ad Alien Isolation. Da notare come quest'ultimo non venga citato neanche sui canali social di Microsoft, risultando tuttavia scaricabile tramite l'applicazione da tutti gli abbonati, solamente su PC.

Alien Isolation è stato lanciato all'inizio del 2014 su tutte le principali piattaforme ed è recentemente arrivato anche su Nintendo Switch, il gioco è stato accolto positivamente dalla critica ma ha registrato performance commerciali inferiori al previsto e in tutti questi anni non si è mai parlato concretamente di un sequel, nonostante i tanti rumor a riguardo.

Questa è sicuramente una buona occasione per (ri)scoprire Alien Isolation a costo zero, se siete abbonati Xbox Game Pass, non fatevelo sfuggire.