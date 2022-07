Sorpresa! Annapurna X Takahashi: nuovo gioco dell'autore di Katamari Damacy

Dalle fucine creative di Annapurna Intearactive, arriva l'annuncio del ritorno in scena di un autore molto amato nella scena videoludica indipendente: Keita Takahashi.

Il creatore della serie di Katamari Damacy firma infatti una inedita collaborazione con Annapurna Interactive, già publisher di Stray, What Remains of Edith Finch, Outer Wilds e moltissimi altri successi Indie. Purtroppo, Keita Takahashi ha deciso di conservare un certo alone di mistero sulla produzione, della quale è stato offerto solamente un piccolo scorcio.

Direttamente in apertura a questa news, trovate il teaser trailer offerto da Uvula, team dietro il prossimo progetto di Keita Takahashi. Come potete verificare dal filmato, per ora le informazioni sono davvero minime, ma se non altro sappiamo che entro i confini di questo nuovo mondo digitale potremo trovare un adorabile quattro zampe! Nessun dettaglio nemmeno sul fronte della finestra di lancio dell'opera, o sulle piattaforme che andranno ad accogliere la nuova produzione a marchio Annapurna Interactive.

In attesa di saperne di più, ricordiamo che è stato confermato che The Lost Wild sarà edito da Annapurna, che distribuirà questo promettente survival horror a base di dinosauri realizzato in Unreal Engine 5. Per scoprire tutti i dettagli sui nuovi annunci del publisher, potete dirigervi al nostro speciale sui prossimi giochi di Annapurna Interactive, a firma di Cristina Bona.