Sorpresa da Bandai Namco: svelati 3 giochi indie, sono già disponibili gratis su Steam!

Mentre cresce l'attesa della community per il lancio di Elden Ring Shadow of the Erdtree, Bandai Namco fa una gradita sorpresa a tutti gli appassionati di videogiochi con l'annuncio di ben tre titoli indie completamente gratuiti e già disponibili su Steam.

La lodevole iniziativa lanciata da Gyaar Studio con la partecipazione dell'etichetta indie di Bandai Namco Phoenixx Inc., fa da sfondo all'approdo su Steam di tre esperienze interattive da fruire in via del tutto gratuita su PC.

Il primo dei tre videogiochi presentati da Bandai Namco, Boomeroad, è un action adventure ad ambientazione fantascientifica che cala i patiti del genere nei panni di un eroe chiamato a sfrecciare tra le piattaforme e i cavi sospesi di una civiltà ormai estinta per andare alla ricerca di antichissimi Artefatti ipertecnologici.

Ben diversa è invece la missione affidata ai giocatori di Doronko Wanko, un platform arcade con grafica a tinte pastello che ci chiede di seminare il caos in un appartamento con l'aiuto di un cagnolino di razza Pomerania.

A chiudere il terzetto di esperienze interattive gratuite di Bandai Namco e Phoenixx Inc. ci pensa Nottolot, un action platform sci-fi con protagonista Rolly, un robot senziente che deve sfruttare le sue abilità di hacking per controllare i suoi nemici e riuscire a trovare una via di fuga dalla struttura che lo ha creato.

Qualora foste interessati, qui trovate le pagine Steam per scaricare gratis Boomeroad, Doronko Wanko e Nottolot.

