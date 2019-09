Sorpresa: Borderlands 3 gira meglio su PS4 standard che su Xbox One X!

Dopo essersi focalizzati sulle versioni PS4 Pro e Xbox One X di Borderlands 3, gli esperti "tecnici videoludici" di Digital Foundry hanno analizzato le versioni PS4 standard e Xbox One S del kolossal sparatutto di Gearbox. I risultati della prova comparativa di DF svela un dato a dir poco sorprendente.

Sulla scorta delle analisi effettuate da Digital Foundry e riassunte nel filmato che potete ammirare in calce alla notizia, infatti, vengono confermati i problemi di Borderlands 3 segnalati nelle giornate che hanno preceduto l'uscita del looter shooter di Gearbox. Non solo: sempre in base alle prove condotte, si evidenzierebbe un'atipica superiorità grafica e prestazionale delle versioni "base" di PlayStation 4 e Xbox One rispetto alle ben più prestanti PS4 Pro e Xbox One X.

A parità di risoluzione, in modalità Performance le console mid-gen vantano infatti la medesima qualità delle texture delle console standard e, pur raggiungendo i 60fps, soffrono di frequenti cali di framerate che inficiano negativamente sull'esperienza di gioco offerta. Tali problemi vengono ulteriormente accentuati scegliendo di giocare in modalità Risoluzione, soprattutto su Xbox One X dove i cali nel framerate impatta sul gameplay delle sessioni alla guida dei veicoli e nella fruizione dei menù ECHO.

A determinare questa situazione a dir poco singolare (secondo DF, è la prima volta che accade un fatto simile) dovrebbe essere la cura non eccelsa che gli autori capitanati da Randy Pitchford avrebbero riposto nell'ottimizzazione del titolo sulle versioni "premium" delle console Sony e Microsoft di questa generazione. Attraverso una sana iniezione di patch, quindi, dovremmo assistere a dei sensibili miglioramenti sia nella stabilità che nella fluidità raggiungibili in modalità Risoluzione e Performance.

Prima di lasciare a voi ogni commento ulteriore, vi ricordiamo che su queste pagine potete trovare la nostra recensione di Borderlands 3 e una comoda guida su armi e side quest.