Sorpresa: cade la neve in GTA Online e Red Dead Online! Rockstar lancia il Pesce d'Aprile

I ragazzi di Rockstar Games tendono un singolare Pesce d'Aprile a tutti i giocatori di GTA Online e Red Dead Online: sulle mappe degli universi multiplayer di Grand Theft Auto 5 e Red Dead Redemption 2 è tornata la neve!

Nella giornata di oggi, 1 aprile 2020, chi si connette ai server di GTA Online e Red Dead Online può infatti assistere allo stravolgimento "a tema natalizio" della mappa dei due kolossal a mondo aperto.

La nevicata fuori stagione ha imbiancato le strade di Los Santos di GTA V e le sterminate praterie del Far West digitale di RDR 2 con la sorpresa generale di chi, effettuando il login alla componente online dei due capolavori free roaming targati Rockstar, si è trovato immerso in questo singolare contesto invernale. Presumibilmente, l'insolito evento atmosferico che sta interessando le dimensioni interattive di GTA Online e Red Dead Online si concluderà entro le prossime ventiquattr'ore.

Dietro all'operazione portata avanti dagli autori della Grande R c'è ovviamente la volontà di partecipare al festival dei Pesci d'Aprile 2020 insieme alle testate videoludiche internazionali e agli altri team di sviluppo. In queste ore, ad esempio, Codemasters e Sports Interactive hanno annunciato DiRT Rollers e Football Manager 1888, mentre Sony Santa Monica ha svelato per finta God of War 2 in esclusiva su PS5.