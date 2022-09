Sorpresa! Cyberpunk 2077 adesso supporta mouse e tastiera su Xbox One e Series X|S

Avete già letto il changelog della patch 1.6 di Cyberpunk 2077? Se lo avete già fatto, allora avete sicuramente notato che è lunghissimo e pieno di novità. Eppure, nonostante le innumerevoli righe che lo compongono, non include tutte le aggiunte preparate da CD Projekt RED.

Sulla base di una segnalazione di un utente di Reddit, abbiamo scoperto che grazie alla Patch 1.6 adesso Cyberpunk 2077 include anche il supporto a mouse e tastiera su Xbox One e Xbox Series X|S. Si tratta di una novità che probabilmente non farà alcuna differenza per la grande maggioranza dei fruitori del gioco su console, abituati come sono al buon vecchio pad, ma si tratta indubbiamente di una aggiunta gradita e utilissima per tutti coloro che amano giocare ai titoli in prima persona con la sempreverde (e precisissima) accoppiata mouse e tastiera.

Cyberpunk 2077 è andato così ad unirsi agli oltre 100 giochi che già offrono quest'opportunità sulle console della famiglia Xbox. Purtroppo, stando alle testimonianze degli utenti, il supporto non è stato esteso a PayStation 4 e PS5.

La patch 1.6 di Cyberpunk 2077, che sancisce il fine del supporto post-lancio per le edizioni PS4 e Xbox One, ha aggiunto anche dei contenuti a tema Cyberpunk: Edgerunners (la nuova serie animata di Netflix), il guardaroba per modificare l'abbigliamento di V senza influire sulle caratteristiche dell'armatura, nuovi armi, tre contratti Fixer, l'avanzamento mutipiattaforma, il gioco arcade Roach Race e molto altro. L'anno prossimo arriverà inoltre Phantom Liberty, l'unica espansione di Cyberpunk 2077.