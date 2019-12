Sorpresa in Death Stranding: i membri della Bridges indossano il cappello di Babbo Natale

Il mondo post-apocalittico di Death Stranding è intriso di enigmi insondabili, ma l'ultima sorpresa riservataci da Hideo Kojima ha davvero poco di misterioso: in coincidenza delle festività, diversi PNG dell'avventura fantascientifica decidono di sfoggiare il cappello di Babbo Natale.

Senza alcun preavviso, il caratteristico copricapo natalizio è infatti apparso nell'abbigliamento digitale dei rappresentanti della Bridges con cui Sam si interfaccia per gestire le spedizioni nei diversi rifugi che imperlano le spettrali ambientazioni di Death Stranding.

Come giustamente sottolineato dai membri della community di PS4 che per primi hanno notato questa novità, il cappello di Babbo Natale viene indossato solo ed esclusivamente dai membri della Bridges che, in quanto tali, hanno stabilito una connessione con Sam e con le UCA (le città degli Stati Uniti riallacciate alla "rete chirale"). In virtù della loro volontà di guardare con distacco alla faticosa opera di riunificazione condotta da Sam, gli altri gestori dei bunker e degli insediamenti ipogei preferiscono perciò non partecipare alla ricorrenza o, quantomeno, evitano di farlo pubblicamente nelle comunicazioni con il nostro intrepido alter-ego.

Cosa ne pensate di questa trovata ingame? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di recuperare questi simpatici video riassunti dedicati al lato thrilling e "costruttivo" di Death Stranding.