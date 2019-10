Sorpresa: Dying Light The Following si aggiorna ancora! Ecco le novità dell'update

Quasi a voler avvalorare la promessa di supportare per anni Dying Light 2 come avvenuto con il capitolo precedente, i ragazzi di Techland tornano ad aggiornate il primo Dying Light e la relativa espansione The Following con un update gratuito fresco di pubblicazione su PlayStation 4 e Xbox One.

Le note che accompagnano l'ultima patch di Dying Light illustrano gli interventi compiuti dagli sviluppatori polacchi e spiegano che, oltre al proverbiale lavoro di rifinitura del codice tramite hotfix, lo scopo principale dell'update in questione consiste nel rendere compatibili le versioni console del kolossal post-apocalittico con il Godfather Bundle già disponibile su PC.

Il pacchetto aggiuntivo ci permette di indossare i panni del Don, un picciotto di una famiglia di gangster che opera tra i bassifondi e la periferia di Harran per estendere il proprio potere criminale approfittando del caos generato dall'infezione zombie. All'interno del Godfather Bundle troviamo così l'abito d'alta sartoria del Don, il coltello Omertà che dona un bonus di esperienza, il mitra Vendetta e la pistola Consigliori, un'arma con punti danno elevati. Chi possiede anche l'espansione The Following può anche sbloccare la verniciatura speciale per la buggy.

A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio della data di uscita di Dying Light 2, prevista indicativamente nella prima metà del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.