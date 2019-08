Sorpresa ForZe e Secret: i nuovi eroi di Rainbow Six Siege

I ForZe hanno nuovamente sconvolto l'equilibrio del Six Major di Raleigh. La squadra proveniente dalla Russian Challenger League, dopo aver stupito tutti nel group stage, ha distrutto i Vodafone Giants nel primo matchup dei quarti di finale.

Quelli che sono stati soprannominati la "Russian War Machine 2.0" ha spazzato via i FaZe e i DarkZero nella fase a gironi e ora anche i Vodafone Giants.

Il fatto che i russi (no, non quelli più famosi) stiano dominando su alcune delle squadre più quotate delle divisioni più competitive di R6 li rende una minaccia sorprendente per tutte le altre squadre del Raleigh Major. Ovvio, se ci si allena con gli Empire i risultati sono questi.

Attenzione, però, perché non ci sono solo i ForZe. Certo, la cenerentola russa sta vivendo la sua splendida favola tra i grandi nomi della scena esport, ma anche il Team Secret può essere annoverata come l'altra grande sorpresa del Major.

Dopo un periodo buio, passato nel limbo della Challenger, il team europeo è tornato ed è intenzionato a raggiungere almeno il podio. I Secret sono infatti appena riusciti a sconfiggere ai quarti gli SpaceStation Gaming, annoverati tra i protagonisti del torneo nordamericano.