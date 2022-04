Sorpresa! God of War è disponibile da oggi su GeForce Now

Il giovedì è come sempre la giornata dedicata agli aggiornamenti del catalogo GeForce Now e questa settimana c'è una grande sorpresa, ovvero l'arrivo di God of War in contemporanea con il quarto anniversario dall'uscita su PS4 e PS4 PRO, avvenuta il 20 aprile 2018.

Tutti gli abbonati potranno giocare a God of War a 1440p o 1600p su tutti i dispositivi supportati oppure su mobile via Cloud fino a 120 fps, con una durata della sessione fino a otto ore per gli abbonati NVIDIA GeForce RTX 3080. God of War però non è il solo gioco della settimana, in totale sono otto i nuovi giochi GeForce Now di fine aprile:

Lila's Sky Ark (nuovo lancio su Steam) Lumote The Mastermote Chronicles (nuovo lancio su Steam) MotoGP22 (nuovo lancio su Steam) Terraformers (nuovo lancio su Steam) Warstride Challenges (nuovo lancio su Steam) EQI (Steam) God of War (Steam ed Epic Games Store) Twin Mirror (Steam ed Epic Games Store)

Oltre a God of War segnaliamo anche MotoGP 22 al debutto nella settimana di lancio (per saperne di più ecco la nostra recensione di MotoGP 22) oltre a Twin Mirror, EQI, Terraformers e Lumote The Mastermote Chronicles. Proverete God of War su GeForce Now? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.