Sorpresa: Harry Potter Wizards Unite per iOS e Android è già disponibile in alcuni Paesi!

L'attesa per il lancio di Harry Potter Wizards Unite si fa sempre più spasmodica tra gli appassionati di videogiochi in realtà aumentata in stile Pokemon GO. Diversi utenti riferiscono di aver potuto già scaricare il gioco sul proprio smartphone iOS o Android nonostante l'uscita sia prevista per domani, 21 giugno.

Come giustamente sottolineato dai colleghi di GameRant, per poter scoprire se Harry Potter Wizards Unite sia o meno destinato ad approdare sui nostri smartphone con un giorno di anticipo sulla data di lancio preventivata dagli autori di Niantic, ossia il 21 giugno, basta recarsi presso lo store del proprio smartphone iOS e Android per accertarsi della presenza del pulsante che consente di effettuare il download gratuito dell'applicazione in questione.

Accompagnato da diversi filmati promozionali che hanno visto per protagonisti, tra gli altri, due gattini e un boccino d'oro, il lancio di Harry Potter Wizards Unite promette di stravolgere la routine videoludica di milioni di appassionati e segnare una nuova epoca per i giochi AR su mobile, o almeno questo è ciò a cui aspirano i vertici di Niantic Labs. dopo aver riscosso un successo planetario con Pokemon GO.

Nell'attesa di scoprire quando potremo infondere un po' di magia nei nostri smartphone, vi ricordiamo che su queste pagine Cristina Bona ha realizzato un interessante approfondimento su Harry Potter Wizards Unite con tutto quello che c'è da sapere, dalle modalità di download dell'app alle dinamiche di gameplay che sperimenteremo.