Sorpresa: il platform bidimensionale Shovel Knight è in realtà un gioco 3D

Dopo essere andato a caccia di easter egg di Fallout 3, il gestore del canale YouTube di Shesez dedica la nuova puntata della serie di video analisi "Boundary Break" a Shovel Knight, l'ottimo action-platform di Yacht Club Games ispirato alle avventure a scorrimento e ai metroidvania bidimensionali dei primi anni '90.

Utilizzando i glitch del gioco per forzare la visuale di gioco in una diversa prospettiva e riuscire, così facendo, a "uscire dalla mappa", Shesez ha scoperto che Shovel Knight non è affatto un titolo 2D ma che, al contrario, è immerso in un ambiente completamente tridimensionale.

Incuriosito dall'approccio utilizzato dagli autori canadesi per creare questa piccola grande gemma della produzione indie, l'autore della serie di "Boundary Break" ha così interpellato un membro del team di sviluppo, il programmatore David D'Angelo, per capire il reale motivo di questa insolita scelta.

Stando a quanto riferito da D'Angelo, la decisione di utilizzare un motore grafico 3D è stata presa nelle fasi iniziali dello sviluppo del progetto per facilitarne il debug e, soprattutto, per renderlo compatibile col maggior numero di piattaforme possibile e velocizzare i porting. Prima di lasciarvi a questo simpatico video, informiamo gli appassionati di Shovel Knight che l'espansione Showdown arriverà in ritardo, presumibilmente per via dell'impegno profuso dal team nordamericano sul nuovo progetto di Cyber Shadow realizzato in collaborazione con Mechanical Head Games per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.