A sorpresa, Square Enix annuncia Front Mission 2089 Borderscape

Square Enix Japan ha annunciato Front Mission 2089 Borderscape, nuovo gioco della serie sviluppato da Black Jack Studio e attualmente in fase di produzione per piattaforme mobile iOS e dispositivi Android.

Purtroppo del gioco sappiamo molto poco, a breve il publisher dovrebbe aprire le pre-registrazioni sul sito di Front Mission 2089 Borderscape e su App Store e Google Play, la data di uscita purtroppo non è stata annunciata e non sappiamo se il gioco arriverà anche in Occidente o se resterà confinato al mercato asiatico.

Il sito del gioco non contiene informazioni di alcun tipo limitandosi a rimandare ai profili social su Twitter, Facebook, YouTube, Reddit e Instagram, dove troviamo il concept trailer di Front Mission 2089 Borderscape, video che però è ben lontano dal mostrare la versione definitiva del progetto, trattandosi solamente di un filmato concept.

Front Mission 2089 Borderscape si unisce all'annuncio di Front Mission 1st Remake, la riedizione del primo gioco della saga uscirà in estate e Square Enix ha già confermato che anche il remake di Front Mission 2 è in fase di sviluppo, in questo caso però non abbiamo nessuna finestra di lancio confermata. Nessuna notizia invece per quanto riguarda l'uscita di eventuali nuovi capitoli per PC Windows e console di vecchia e nuova generazione.