Sorpresa! The Legend of Dragoon per PlayStation Plus ha i Trofei

Secondo quanto riportato da True Trophies, The Legend of Dragoon per PlayStation Plus avrà il supporto per i Trofei, il classico JRPG di Sony uscito nel 1999 verrà presto aggiunto al catalogo PlayStation Plus Premiu, con tanto di Trofei sbloccabili. Niente male!

C'è da dire che al momento le fonti di True Trophies sottolineano solamente la presenza di Trofei d'argento, bronzo e oro, mentre mancherebbe il platino, tuttavia la lista è ancora in fase di finalizzazione e oltretutto non è chiaro se i Trofei saranno disponibili sin dal lancio o se verranno aggiunti poco dopo con una patch.

Non si tratta di una novità assoluta dal momento che anche Super Stardust Portable ha i Trofei e addirittura Syphon Filter Dark Mirror per PlayStation Plus è stato "scovato" proprio grazie ad una lista di Trofei. In ogni caso è sicuramente una aggiunta gradita per coloro che amano andare a caccia di Trofei e che sicuramente troveranno pane per i loro denti in un gioco di ruolo vasto come The Legend of Dragoon.

The Legend of Dragoon è uscito nel 1999 in Giappone sulla prima PlayStation, per poi arrivare nel 2000 in Nord America e l'anno successo in Europa. Acclamato da pubblico e critica, il gioco non è mai stato ripubblicato in versione rimasterizzata o sotto forma di remake.