Le sorprese del Calendario dell'Avvento di GameStop di venerdì 6 dicembre

Continua Jingle Nerd, il Calendario dell'Avvento di GameStop Italia che propone ogni giorno (fino al 24 dicembre) una serie di giochi e console in vendita a prezzo speciale solamente per 24 ore. Ecco le offerte previste per oggi, venerdì 6 dicembre 2019.

Tra i videogiochi a sconto troviamo FIFA 20 a 39.98 euro (oppure a solo 5 euro portando 1 gioco PS4/Xbox/Switch valido per le promozioni), Need for Speed Heat e Star Wars Jedi Fallen Order a 44.98 euro l'uno e Plants vs Zombies Battle For Neighborville a 19,98 euro.

Anche oggi inoltre è possibile acquistare tutti i Calendari dell'Avvento (tra cui quello di Fortnite) scontati del 30% fino al prossimo 10 dicembre, offerte speciali e tagli di prezzo anche sulle console con PS4 1TB + FIFA 20 a 249.98 euro, Xbox One S 1TB con Voucher Fortnite a 179.98 euro e Nintendo Switch Modello 2019 con inclusa una copia di Mario Kart 8 Deluxe a 329,98 euro.

Infine, torna l'appuntamento con la newsletter di GameStop: "abbiamo in serbo per una Raccolta Speciale. Apri ogni giorno la nostra Newsletter, raccogli tutti i numeri e le lettere che troverai. Ti serviranno per comporre un codice speciale. Utilizzalo online dal 25 al 31 dicembre e scoprirai il nostro regalo per te!"