Sorprese GameStop: PS VR2, GOW e Spider-Man tra le offerte del Calendario dell'Avvento

Venerdì 8 dicembre il Calendario dell'Avvento di GameStop Italia si riempie di sorprese targate Sony (e non solo) con una selezione di videogiochi per PS4 e PS5 in offerta solo fino alle 23:59 di oggi, online e nei negozi fino ad esaurimento scorte.

Sono davvero tante le sorprese del Calendario dell'Avvento di GameStop, iniziamo con Gran Turismo 7 in vendita a 29.98 euro per PS4 e 39.98 euro per PS5, God of War Ragnarok costa 49.98 euro per PS5 e 39.98 euro per PS4, da segnalare poi l'offerta su Marvel's Spider-Man Miles Morales a 29.98 euro nelle versioni PS4 e PS5 mentre la Deluxe Edition per PS5 (include Marvel's Spider-Man Miles Morales e Marvel's Spider-Man Remastered) costa 49,98 euro.

Ma le sorprese non sono finite, Marvel's Spider-Man è in sconto a 29.98 euro, Ghost of Tsushima Director's Cut è in offerta a 39.98 euro (PS5) e 29.98 euro (PS4) e super offerta su PlayStation VR2 a 499.99 euro invece di 599,99 euro.

Infine, sconti sugli accessori della linea Twinkly tra cui strisce LED e decorazioni luminose di varie forme e dimensioni per personalizzare la propria postazione da gaming con un tocco di luce. Le offerte indicate sono valide solo per la giornata di oggi, venerdì 8 dicembre 2023.