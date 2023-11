Quante sorprese dal Nintendo Indie World! Da Shantae a Braid, il riassunto degli annunci

Il Nintendo Indie World di novembre non ha tradito le aspettative. Lo spettacolo digitale approntato dalla casa di Kyoto e dai suoi partner indipendenti è stato davvero ricco di annunci, tra reveal inattesi, sorprese e conferme sui titoli in arrivo da qui ai prossimi mesi su Switch.

A dispetto dei suoi venti minuti l'evento nintendiano ha regalato molte emozioni a tutti gli appassionati di videogiochi indie, merito del multiverso di esperienze interattive rappresentato dalla carrellata di titoli presentati dagli attori della scena 'underground' e da alcuni dei publisher più attenti alle esigenze dei team di sviluppo più piccoli.

Ad aprire lo spettacolo ci ha pensato WayForward con il video gameplay di Shantae Advance Risky Revolution, il platform adventure che avrebbe dovuto vedere la luce all'inizio degli anni 2000 su Game Boy Advance e che, a distanza di due decenni, si riaffaccia finalmente su Switch con una versione sviluppata dai medesimi membri del team originario.

L'Indie World di Nintendo ha poi aperto una finestra sulla colorata dimensione di On Your Tail, un life simulator narrativo e investigativo prodotto da Humble Games e plasmato dalle fucine digitali italiane di Memorable Games che approderà su Switch nel 2024. Sempre nel corso dello show nintendiano a tema indie è giunta la conferma dell'imminente arrivo di Outer Wilds su Switch, come pure di Braid Anniversary Edition. Lo spettacolo ha poi solleticato la curiosità degli appassionati di action 2D e di esperienze metroidvania a scorrimento con il video d'annuncio di Blade Chimera, un'avventura a tinte cyberpunk che proietterà i fan del genere in una Osaka del futuro infestata di creature paranormali e demoni yokai.