Che sorprese ci sono nell'uovo di Pasqua Kinder Super Mario?

Abbiamo visto le sorprese dell'Uovo di Pasqua Pokemon 2022 ma Kinder ha in serbo anche l'uovo di Pasqua di Super Mario con tante sorprese dedicate ai personaggi della celebre serie Nintendo. Ecco cosa si trova nelle uova Super Mario Kinder!

Le Uova Kinder Super Mario per la Pasqua 2022 offrono tre diverse sorprese, all'interno di ogni uovo sarà possibile trovare una statuina raffigurante Mario, Luigi o Yoshi, ognuno è accompagnato da un foglietto di adesivi e da una card esclusiva.



L'uovo di Pasqua Kinder GranSorpresa di Super Mario pesa 320 grammi ed è realizzato con

Cioccolato finissimo al latte 45% (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, emulsionanti: lecitine (soia) e vanillina), latte scremato in polvere, zucchero, grassi vegetali (palma, karité), burro anidro, emulsionanti: lecitine (soia), vanillina, Sul totale: latte scremato e latte intero in polvere e componenti solidi del latte 32%; cacao 14,5%. Con cioccolato solo puro cacao, senza glutine.



Kinder GranSorpresa Super Mario è in vendita su Amazon al prezzo di 33.50 euro e in tutti i supermercati più forniti della grande distribuzione.