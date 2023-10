Xbox Partner Preview: quante sorprese! Trailer, gameplay e nuovi giochi su Game Pass

'Tanto tuonò che piovve', verrebbe da esclamare ripensando ai tanti annunci che hanno caratterizzato l'Xbox Partner Preview! L'evento mediatico approntato da Microsoft è stato davvero ricco di sorprese, con trenta minuti di video che hanno aperto una finestra sugli universi digitali di molteplici titoli third party.

Ad aprire il valzer degli annunci ci ha pensato SEGA e il team di Ryu Ga Gotoku con un video gameplay sulle attività di Like a Dragon Infinite Wealth, un approfondimento che sintetizza alla perfezione la frizzante esperienza di gioco promessaci dagli autori giapponesi per il prossimo capitolo dell'ormai ex serie Yakuza.

L'Xbox Partner Preview del 25 ottobre è poi entrato nel vivo con il Gameplay Reveal di Steel Wakes the Deep, l'avventura horror di The Chinese Room che porterà i fan del genere all'interno di una piattaforma petrolifera in procinto di affondare nel Mare del Nord. Gli spettatori dello show Xbox ottembrino hanno poi ammirato in azione Snake con il primo video in-engine di Metal Gear Solid Delta Snake Eater, un filmato che testimonia l'impegno profuso da Virtuos e Konami nel ricostruire e attualizzare il kolossal originario di Hideo Kojima servendosi degli strumenti creativi intergati nell'editor di Unreal Engine 5.

E che dire allora dell'esplosivo video che dà inizio alla fase Open Beta di The Finals, o al trailer di approfondimento sul gameplay di RoboCop Rogue City? Lo spettacolo dell'evento Xbox è proseguito abbracciando le atmosfere a tinte horror di Alan Wake 2 con il trailer di lancio, per poi ampliare gli orizzonti verdecrociati della futura ludoteca del Game Pass con un filmato sulle attività social di Dungeons of Hinterberg e un trailer del gestionale medievale Manor Lords.

Lo show di Microsoft ha poi alzato il sipario sui progetti di Spirit of the North 2 e IKARO, anche qui con delle scene di gameplay e degli spezzoni in-engine che ci aiutano a familiarizzare con le atmosfere e le attività da svolgere in queste due avventure indie in arrivo a breve su Xbox Series X|S. E voi, cosa ne pensate dello spettacolo digitale organizzato dalla casa di Redmond con l'Xbox Partner Preview? Fatecelo sapere con un commento.