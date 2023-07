Il sorriso di Yoimiya in un pirotecnico cosplay da Genshin Impact

Il debutto di Fontaine in Genshin Impact si avvicina. Manca infatti sempre meno all'arrivo del prossimo update del titolo Hoyoverse che introdurrà una nuova regione esplorabile nel Teyvat. In attesa di quel momento, il festival estivo ha inizio con lo spettacolo tenuto da Yoimiya.

Sono già passate diverse settimane dal rilascio dell'aggiornamento 3.8 in Genshin Impact e i giocatori del gatcha di MiHoYo si accingono all'introduzione di Fontaine. A mantenere altissimo l'interesse della community ci pensa nel frattempo la cosplayer internazionale Jane Jiee.

La fama di Yoimiya oltrepassa Inazuma, i suoi spettacoli pirotecnici sono infatti conosciuti in tutto il Teyvat. Proprietaria della Naganohara Fireworks, con i suoi fuochi d'artificio colorati e la sua personalità estroversa Yoimiya è conosciuta come la regina del festival estivo. Senza di lei, l'estate non è la stessa.

Personaggio Pyro a 5 stelle, Yoimiya indossa il costume Goldfish Firecracker. La ragazza ha una carnagione chiara, occhi color miele e capelli color biondo fragola lunghi fino alle spalle. Sulla spalla sinistra ha tatuato un piccolo fiore, mentre sul braccio sinistro ne possiede un altro molto simile. In questo cosplay di Yoimiya da Genshin Impact la vediamo esibirsi in una breve sfilata ed estasiare i fan con il suo sorriso smagliante.