Sostituire PS4 con PS5: con le nuove scorte, Sony spinge per il passaggio

All'alba del raggiungimento di oltre 32 milioni di unità distribuite per PS5, il team di Sony spinge sull'acceleratore per convincere i possessori di PlayStation 4 a effettuare il passaggio alla nuova generazione.

Ora che i problemi di scorte dell'hardware sembrano essere ormai risolti - come annunciato dallo Squarciavento di Horizon apparso sulle piste da sci della Polonia -, il colosso giapponese si prepara a concentrare tutte le sue attenzioni su PlayStation 5. Una linea confermata dal nuovo spot pubblicato da Sony, che potete visionare in apertura di news. La pubblicità pone infatti l'accento sui vantaggi derivanti dal passaggio generazionale, tra upgrade di giochi PS4 già disponibili, caricamenti ultrarapidi e feature esclusive di DualSense.

Parallelamente, lo ricordiamo, Sony ha annunciato anche la prossima chiusura della PlayStation Plus Collection di PS5. Il servizio cesserà di essere operativo nel corso della primavera, in un'ulteriore operazione volta a incentivare gli utenti PS4 a realizzare il passaggio alla next-gen entro i prossimi mesi. Del resto, anche il supporto software offerto alla console da parte dei PlayStation Studios potrebbe essere ormai agli sgoccioli. Dopo il lancio di Horizon: Forbidden West e God of War: Ragnarok su PS4, le prossime grandi esclusive Sony approderanno probabilmente sulla sola PS5.