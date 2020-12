Sottocosto Euronics: fino ad 800 Euro di sconto su TV Sony OLED e Samsung QLED

Continua il Sottocosto di Natale di Euronics. Tra gli sconti proposti dalla popolare catena di distribuzione troviamo anche due TV di Sony e Samsung, su cui viene offerta una riduzione del prezzo fino al 36% rispetto a quelli di listino.

Il Samsung QE55Q95TATXZT da 55 pollici è disponibile a 1399 Euro, appunto il 36,38% in meno rispetto ai 2199 Euro di listino, per un risparmio di 800 Euro. Nel momento in cui stiamo scrivendo viene segnalata la disponibilità per 140 pezzi, motivo per cui consigliamo di effettuare l'acquisto rapidamente in caso d'interesse. E' anche possibile effettuare il pagamento in 20 rate da 69,95 Euro l'una, con TAN FISSO 0% e Taeg 0%.

In offerta troviamo anche il TV Sony OLED KD55A89BAEP da 55 pollici, a 1499 Euro, il 25% in meno rispetto ai 1999 Euro di listino. In questo caso viene proposto il ritiro in negozio veloce a costo zero, mentre per la consegna al piano bisogna sostenere una spesa extra di 49 Euro, mentre il ritiro dell'usato è a costo zero.

Le promozione sarà attiva fino al prossimo 20 Dicembre, ma come sempre consigliamo di consultare lo Store Locator presente sul sito web ufficiale di Euronics per verificare l'eventuale disponibilità dei prodotti direttamente nei punti vendita più vicina.