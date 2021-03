Sottocosto Euronics per la festa del papà: console e videogiochi in sconto

Dal 19 marzo e per dieci giorni Euronics lancia il nuovo Sottocosto Online, con tantissime offerte anche per quanto riguarda la categorie Home Entertainment con sconti su console, videogiochi e accessori.

Iniziamo segnalando Just Dance 2021 e FIFA 21 a 29.99 euro l'uno, inoltre il Game & Watch Super Mario Bros Edition costa 39.99 euro, sempre a 29.99 euro troviamo invece la raccolta 51 Worldwide Games per Nintendo Switch. Sconti anche su Watch Dogs Legion e Assassin's Creed Valhalla con il primo venduto a 34.99 euro e il secondo a 44.99 euro.

Da citare poi l'offerta su Marvel's Avengers venduto a 39.99 euro, questo è il momento giusto per acquistare il gioco dei Vendicatori dal momento che è appena uscito l'aggiornamento Next-Gen per PS5 e Xbox Series X/S. Tutti i possessori del gioco su PS4 e Xbox One potranno effettuare l'upgrade senza alcun costo aggiuntivo.

Cyberpunk 2077 costa 49.99 euro e segnaliamo anche lo sconto sul controller Nacon PRO Controller 3 per PlayStation 4 venduto a 79 euro invece di 109 euro. Infine il bundle Nintendo Switch Lite con Minecraft a 229 euro, offerta valida per le colorazioni turchese, grigio, giallo e corallo. Avete tempo fino alla fine di marzo per approfittare delle offerte del volantino Sottocosto Euronics, valide solo ed esclusivamente online.