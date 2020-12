Al via il Sottocosto Euronics: le migliori offerte per i vostri regali di Natale

Da oggi e per dieci giorni, Euronics lancia il Sottocosto di Natale con sconti su tantissimi prodotti e possibilità di pagamento rateale per gli acquisti con 20 rate a tasso zero tan 0% e TAEG 0% sugli acquisti a partire da 299 euro.

Tra i prodotti in offerta per la categoria videogiochi e console troviamo Nintendo Switch Lite (vari colori disponibili) a 189.99 euro il DualShock 4 V2 Gift Pack a 39.99 euro, FIFA 21 a 39.99 euro (disponibili nelle versioni PS4, Xbox. One e Nintendo Switch), Just Dance 2021 a 39.99 euro nelle versioni PS4 e Xbox One, 44.99 euro su Nintendo Switch. Assassin's Creed Valhalla è in offerta a 49.99 euro anche in questo caso prezzo valido per le versioni PlayStation 4 e Xbox One.

Il Sottocosto Euronics è valido online da oggi per i prossimi dieci giorni, se siete interessati approfittatene prima che i prodotti tornino ad essere venduti a prezzo pieno. Per non perdere nessuna offerta di Natale 2020 potete seguire il canale Telegram sconti e offerte Everyeye.it che conta ad oggi oltre 6.000 iscritti, ogni giorno vi segnaleremo volantini in anteprima, buoni sconto e consigli per risparmiare trovando le offerte più convenienti per i regali di Natale. Niente spam (il canale è chiuso ai commenti) ma solamente segnalazioni sulle promozioni e le offerte più interessanti.