Sottocosto Euronics di Natale: risparmia sull'acquisto di PS4 PRO, Xbox One e Switch Lite

Prosegue fino al 24 dicembre il sottocosto Euronics con quattro offerte speciali per acquistare PlayStation 4 PRO, Nintendo Switch Lite e Xbox One S a prezzo scontato per i regali di Natale 2019. Di seguito tutte le promozioni in corso.

Xbox One S All Digital Edition con tre giochi (Sea of Thieves, Minecraft Xbox Edition e Forza Horizon 3) viene venduto a 129 euro mentre il bundle PlayStation 4 PRO 1 TB con due controller DualShock 4 costa ora 279,99 euro. Nintendo Switch Lite (nelle colorazioni grigio, giallo o turchese) costa invece 189.99 euro, senza giochi o accessori inclusi. Infine è possibile acquistare FIFA 20 per PlayStation 4 o Xbox One a 34.99 euro, scontato del 50% sul costo di listino.

Quattro offerte decisamente interessanti che vi permetteranno di acquistare le console a prezzo ridotto e uno dei giochi più venduti dell'anno a metà prezzo, davvero niente male.

Per l'elenco completo vi rimandiamo al volantino sottocosto Euronics Natale 2019, ricordiamo che le offerte potrebbero variare a seconda del punto vendita visitato, dunque vi invitiamo a recarvi di persona nel negozio più vicino a voi per visionare gli sconti effettivamente disponibili e le promozioni attive.