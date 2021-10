Sottocosto Euronics: nuove offerte su Nintendo Switch e Xbox Series S

Nuove offerte Sottocosto Euronics dall'1 al 10 ottobre, con tantissimi prodotti in promozione per un periodo di tempo limitato. Tra gli articoli scontati, anche Nintendo Switch e Xbox Series S.

Nintendo Switch Modello 2019 con Joy-Con Rosso e Blu Neon costa 269 euro invece di 299.99 euro, da segnalare anche la vendita abbinata di Xbox Series S con FIFA 22 a 299 euro, infine il volante Logitech G923 PC/PS4 è in vendita a 279 euro anziché 399 euro. Certamente un bel risparmio, al momento non ci sono altri prodotti gaming in offerta me le promo attive su Nintendo Switch e Xbox Series S sono sicuramente da tenere d'occhio se siete interessati ad acquistare una nuova console per videogiochi.

Degna di nota l'offerta su Xbox Series S che vi permetterà di comprare la console al prezzo di listino risparmiando però interamente sull'acquisto di FIFA 22, con il gioco che di fatto viene regalato e sarà vostro a costo zero. Niente male vero? Le promozioni Sottocosto Euronics sono valide online e nei negozi aderenti fino al 10 ottobre, salvo esaurimento delle scorte e disponibilità prevista nei singoli punti vendita. In store inoltre potrebbero essere attive altre promozioni valide a livello locale e per questo non segnalate sul sito della catena.