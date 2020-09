Sottocosto Euronics, nuovo volantino con offerte PS4 e Nintendo Switch Lite

Parte oggi il sottocosto Euronics, con tanti prodotti in promozione dal 4 al 13 settembre, con possibilità di finanziare gli acquisti in 20 rate a tasso zero e prima rata a gennaio 2021. I nuovi sconti coinvolgono anche la categoria console e giochi, vediamo insieme le promozioni attive.

Tra i prodotti sottocosto Euronics troviamo PlayStation 4 Slim 500 GB in bundle con Marvel's Avengers a 299.99 euro (invece di 373.98 euro), The Last Of Us Parte 2 a 49.99 euro (anzichè 74.99 euro), controller wireless Xbox One a 39.99 euro (invece di 59.99 euro) e Nintendo Switch Lite a 199.99 euro invece di 219.90 euro, offerta valida per le colorazioni turchese, grigio, corallo e giallo.

Una buona occasione per rinnovare il proprio parco console o acquistare uno dei giochi più acclamati degli ultimi anni a prezzo ridotto, solo da Euronics. Vi ricordiamo che se volete essere sempre aggiornati sulle offerte e sui nuovi volantini delle grandi catene di informatica ed elettronica vi invitiamo a seguire il canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.it, avrete così accesso a sconti e offerte su console, videogiochi, PC gaming, accessori e tanto altro ancora.